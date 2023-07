Angèle fait son premier tatouage à Bruxelles: « L’ambiance était très relax»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La chanteuse Angèle est venue se faire tatouer avec sa manager Sylvie chez le tatoueur Minus (l’alias de Florian) à Bruxelles ce dimanche 9 juillet. « C’était un peu last minute », explique la manager et la compagne de Minus, Tiffany. « Sa manager avait entendu parler de nous grâce à une amie qui nous connaît bien. Elles voulaient faire un tatouage ensemble et ont demandé si c’était possible de trouver un moment. » C’est le premier tatouage pour la chanteuse Angèle.