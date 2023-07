«Les rescapés de l’Arianna»: que vaut cette nouvelle série mystère de France 2?

De « Lost » à « The Last of Us », en passant par « The Revenant », les récits survivalistes ont toujours eu la cote sur nos petits et grands écrans. Parce qu’ils mettent en lumière les instincts les plus primitifs de l’être humain, ces séries et films, qu’ils soient réalistes ou piqués de surnaturel, se révèlent souvent captivants, voire complètement addictifs.

L’une des dernières et meilleures productions du genre n’est autre que le sensationnel « Yellowjackets », dont la deuxième saison, encore plus intense que la première, démarre justement ce samedi 8juillet, sur BeTV. Librement inspirée du roman « Sa Majesté des Mouches », de William Golding, cette série avec Christina Ricci évoque surtout la tragédie du vol571, dont l’avion s’écrasa dans une forêt coupée du monde avec, à son bord, l’équipe nationale de rugby de l’Uruguay. En posant la question existentielle de comment survivre quand on meurt de faim, le feuilleton s’aventure – âmes sensibles s’abstenir – sur le terrain du cannibalisme, et montre ainsi jusqu’où hommes et femmes peuvent aller pour sauver leur peau. Trash et répugnant, mais curieusement fascinant.