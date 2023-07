Dans une vidéo originale, l’Union annonce l’arrivée de l’Argentin Kevin Mac Allister 

L’Union tient sa septième recrue du mercato. L’Argentin Kevin Mac Allister, frère du champion du monde Alexis (fraîchement transféré de Brighton à Liverpool), a signé un contrat de trois saisons avec le club de la Butte (plus une en option). Le défenseur de 25 ans, d’un an l’aîné d’Alexis, évoluait à Argentinos Juniors depuis 2016 (avec une pige à Boca Juniors en 2019). Avec ce club, il avait disputé 157 matches et inscrit 14 buts. Il franchit donc l’Atlantique pour la première fois de sa carrière. Le montant de la transaction est estimé à 1,3 million d’euros.