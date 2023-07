Un homme filme une scène surréaliste sur les routes belges… mais risque désormais une lourde amende : « C’est une infraction du troisième degré ! »

Précision importante, le camionneur qui pensait faire une bonne action en filmant la scène et en la diffusant… risque lui aussi de gros problèmes. « L’utilisation d’un téléphone portable au volant est également une infraction au troisième degré. De plus, filmer d’autres usagers de la route et des véhicules pour ensuite diffuser ces images de manière reconnaissable et sans autorisation est une atteinte à la vie privée. »