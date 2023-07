L’Union s’impose sans forcer face au FC Liège pour la première de Blessin avec du public (vidéos)

Si l’USG ne se montrait pas toujours des plus inspirées, elle réussissait toutefois à trouver le chemin des filets à trois reprises. La première via Puertas qui inscrivait déjà son troisième but de la préparation après son doublé face à Nijlen (0-9) la semaine dernière. Le second via Boniface, déjà buteur dimanche contre Monaco (1-1), qui se promenait dans la défense liégeoise avant de conclure. Le troisième via Eckert Ayensa qui enroulait une magnifique frappe en lucarne. De quoi redonner confiance à l’attaquant allemand, qui n’a pas eu beaucoup voix au chapitre la saison dernière. Et le quatrième en toute fin de match via une tête sur corner de Sykes.

Cette rencontre livra encore deux autres enseignements. Moris, de retour de sélection, portait le brassard de capitaine délaissé par Teuma, récemment transféré au Stade de Reims. Tandis que Lapoussin avait repris le numéro 10 qui arborait le dos de ce même Teuma la saison dernière.

Les buts : 34e Puertas, 56e Boniface, 114e Eckert Ayensa, 120e Sykes

Union équipe A : Moris, Sorinola, Burgess, Machida, Nieuwkoop, Huygevelde, Vanhoutte, Puertas, Lapoussin, Nilsson, Boniface.