Mercato : le RWDM veut rapatrier Xavier Mercier

Le RWDM, qui a besoin de renforts offensifs pour espérer faire bonne figure pour la saison de son retour en division 1, travaille actuellement sur une piste importante. Celle-ci mène à Xavier Mercier, l’ancien capitaine d’OH Louvain, qui avait épaté la galerie durant trois ans à Louvain, de 2019 à 2022, avant de rejoindre Ferencvaros à l’été dernier. En Hongrie, le médian offensif français de 33 ans a vécu une saison très compliquée, n’inscrivant qu’un but et ne délivrant que trois assists tout au long du dernier exercice, où il aura, au final, passé plus de temps sur le banc que sur le terrain.

N’entrant plus dans les plans du technicien russe Stanislav Tchertchessov et du club hongrois malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2025, Xavier Mercier doit se trouver une porte de sortie. Celle-ci pourrait le mener à Molenbeek, où les démarches son en cours pour tenter de le faire revenir dans un championnat qu’il connaît comme sa poche et dans un club qu’entraîne Vincent Euvrard, qui l’avait déjà dirigé avec succès au CS Bruges et à Louvain.