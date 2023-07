Al Hilal, le voisin d’Anderlecht qui a longtemps rêvé de Romelu Lukaku

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En sirotant leur apéro mercredi soir, les deux septuagénaires autrichiens ont-ils vu leur verre à moitié plein ou à moitié vide ? Quelques heures plus tôt, ils ont eu la chance d’accoster Kalidou Koulibaly, de lui parler, faire une photo et obtenir un photographe du défenseur sénégalais passé par le Racing Genk et Naples. Mais ils ont raté de peu Ruben Neves déjà installé dans le bus direction le terrain d’entraînement. Koulibaly et Neves – en attendant Milinkovic-Savic (ex-Genk comme Koulibaly) dont l’officialisation à Al Hilal est tombée mercredi soir –, ce sont les grandes signatures phares d’Al Hilal, le club recordman de titres de champion en Arabie saoudite et l’une des formations prêtes à dérouler un tapis d’or pour des joueurs de football.

de videos

Le club coaché par Jorge Jesus, connu pour être passé de Benfica au Sporting Portugal avant de retourner à… Benfica, a longtemps rêvé d’un joueur d’une dimension encore plus grande que ses deux premières acquisitions faites pour 80 millions d’euros : Romelu Lukaku.