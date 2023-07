«Il ne parle plus à personne», «Ses douleurs sont indescriptibles»: le jeune garçon victime de l’accident de Pierre Palmade toujours très affecté, son papa se confie

Le 10 février 2023, Pierre Palmade faisait la Une de l’actualité en raison du terrible accident de voiture qu’il a causé à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé. Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien du tout, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, c’est un « trou noir ».

Ce 12 juillet, l’homme qui conduisait la voiture qui a croisé la route de Pierre Palmade a témoigné auprès de BFM TV. Yuksel a évoqué l’état psychologique de son fils de six ans, qui se trouvait dans la voiture : « Il n’est plus le même. Avant il était sociable, il jouait et maintenant, il ne parle plus à personne. Quand il est dans la rue, il a peur alors il ne veut plus sortir et dès que quelqu’un parle de l’accident, il s’enferme dans sa chambre. »