La terrasse la plus cosy de Mons!

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre hôtel ?

Le Van der Valk Congres & Spa Hotel Mons est un complexe hôtelier élégant et confortable, conçu et équipé pour répondre à tous les besoins et exigences d’un client, qu’il soit d’affaires ou de loisirs. Dans un design élégant, les 145 chambres proposent le choix entre des chambres confort et des suites spacieuses. Les atouts de l’hôtel sont ses Suites luxueuses Orientale, Scandinave, Hydro et la toute nouvelle Suite Safari. Dans chacune d’elles, profitez d’un moment de zénitude soit avec jacuzzi, hammam, sauna ou bien avec les 3 réunis en même temps pour vous procurer un moment de pur bonheur ! Le Restaurant/Brasserie, Quai 5 proposant une cuisine traditionnelle d’inspiration internationale. Sans oublier le Monty’s Bar, ce nouveau bar à cocktail est un endroit chic et cosy, avec une atmosphère chaleureuse tant à l’intérieur qu’en terrasse. L’idéal pour passer un bon moment entre amis, en couple ou en famille autour d’un verre le tout dans une décoration moderne.