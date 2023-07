Les soirées Bô-M débarquent à La Cour des Dames tous les dimanches!

Chaque dimanche, uniquement en cas de beau temps, nous organisons une garden-party appelée Bô-M sur notre magnifique terrasse avec vue sur la campagne. L’ambiance monte crescendo grâce à une musique variée et qualitative distillée par les meilleurs dj’s de la région qui seront accompagnés chaque semaine par un musicien différent : violoniste, saxophoniste, percussionniste… Pour les gourmands, notre brasero vous offre des mini-brochettes d’agneau durant toute la soirée. À la carte : des boissons, les cocktails les plus connus et quelques créations made in Bô-M !