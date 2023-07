«Tout le monde veut prendre sa place»: ce changement que Jarry va opérer dès son arrivée à la tête du jeu de France 2

Auprès du Parisien, l’humoriste a évoqué ce nouveau défi : « J'aime bien l'idée de faire un jeu avec des gens de la vie de tous les jours, les mêmes que je vais voir en province quand je fais mes spectacles. Et puis, ça fait partie des émissions que je regardais quand j'étais petit. »

Si Jarry va bien évidemment apporter sa touche au jeu du midi de France 2, il sait déjà qu’il ne sera pas assis comme Laurence Boccolini, mais bien debout, à l’image de Nagui : « Je pense que je risque même d'être dans les airs par moments ! Je serai debout, j'ai besoin d'être au plus proche des gens. Et tout est possible. Si ça m'amuse, je pourrai être en patins à roulettes ! » Ça promet !