Woluwe-Saint-Pierre : des panneaux photovoltaïques pour les logements sociaux d’En Bord de Soignes situés à la Cité de l’Amitié

D’autres rénovations

À moyen terme, deux nouvelles phases d’isolation de l’enveloppe extérieure, Ciel Bleu et Temps des Cerises / Fleur d’Orangers, termineront la rénovation complète des bâtiments hauts du site. Les toits remis à neuf et isolés seront également couverts d’autres panneaux photovoltaïques et l’électricité produite renforcera l’offre aux habitants d’une énergie verte et locale à un prix défiant toute concurrence.