Alexandra Lamy et José Garcia réunis dans «Chamboultout»: «Si c’est méchant, on attaque!»

José Garcia : Après un accident, le mari de Barbara Halary-Lafond est devenu aveugle, sa mémoire n’imprimait plus les événements postérieurs à l’accident, et il n’avait plus de filtre social, il disait ce qu’il ressentait comme il le ressentait au moment où il le ressentait. Pour ses proches, ce n’était pas facile à vivre, et ça ne le rendait pas forcément sympathique. Cerise sur le gâteau, il était constamment affamé !

Alexandra Lamy : Barbara avait en plus cinq enfants – on a réduit à deux dans le film, et c’est déjà musclé ! Elle en avait même un sixième avec son mari, un gros bébé bien compliqué, et elle a malgré tout réussi à se reconstruire une vie. Le livre qu’elle a écrit, pour elle, c’est un témoignage sur cette expérience. Elle ne s’attend pas du tout à ce qu’une des conséquences énormes soit que ses proches, ses amis, se précipitent sur ce qui parle d’eux dans le livre et le prennent mal !