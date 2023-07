«Concert de Paris 2023»: une soirée grandiose pour la fête nationale française, présentée par Stéphane Bern

Au pied de la tour Eiffel, l’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, ainsi que les plus grands solistes internationaux offriront un concert qui s’annonce grandiose sur le thème de la fraternité.

Si la musique classique n’est pas votre tasse de thé, n’hésitez pas néanmoins à vous brancher à 23h sur France 2 pour le feu d’artifice. Ce dernier, lors des précédentes éditions, était tout bonnement grandiose et magique, même vu depuis son poste de télévision. Et il devrait à nouveau en mettre plein la vue, avec plus de 2 tonnes d’artifices et 214 postes de tir, dont 186 sur la tour Eiffel!