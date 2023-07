Thomas Meunier, Ardennais et défenseur de la Belgique, débarque dans «Stoemp, pèkèt… et des rawettes!» Le Diable Rouge s’est confié à Fanny Jandrain sur la Une. RTBF

Par Frédéric Seront Pour Ciné-Télé-Revue

Pour ce nouveau numéro, c’est Thomas Meunier que Fanny Jandrain embarque avec elle. L’animatrice mettra le footballeur à l’épreuve en le cuisinant sur ses expériences favorites, avec une attention particulière pour les délices ardennais ! C’est l’occasion aussi de retracer avec lui ses premiers pas de l’école de La Vacherie jusqu’à son arrivée à Liège, où il a rejoint l’équipe des jeunes du Standard, jusqu’à ce que ce soit la douche froide pour lui : « J’ai passé deux ans chez les Rouches en pensant que j’étais peut-être sur le point de jouer en première division. Puis, un jour, quand j’avais 15 ans, mon entraîneur m’a dit qu’il me libérait. J’ai alors pensé que c’était fini. Mon père a été énormément déçu. Le foot, c’était notre vie. Quand mon rêve a été détruit, le sien l’était aussi. » Mais le futur Diable Rouge a rebondi… grâce à sa mère qui, ne s’avouant pas vaincue, contacte l’entraîneur de Virton. Thomas y passera trois ans, enchaînant les buts et se faisant remarquer par le Club de Bruges, qui s’offre alors ses services.

La suite, ce sera le PSG, puis le Borussia Dortmund, et bien sûr l’équipe nationale belge. Car le natif de Sainte-Ode est un Belge convaincu et un ardent défenseur de l’unité du pays. Il ne faut pas s’attaquer à nos couleurs, sans quoi il sort les griffes. Lorsque, lors de l’Euro 2020, un consultant français avait déclaré que « les Belges allaient vite rentrer chez eux manger des frites », Thomas n’avait pas hésité à flinguer le commentateur franchouillard : « Une personne semblant n’aimer personne plus qu’elle-même, qui parle souvent d’elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité. » Cinglant ! Une autre fois, lorsqu’un supporter du club de Malines avait déclaré au micro de la VRT à la sortie du stade : « Au plus vite ce pays se scindera, au mieux ce sera », Thomas avait réglé son compte au nationaliste flamand en écrivant sur Twitter : « Au plus vite tu fermeras ta bouche, au mieux ce sera. Enfoiré. » Reste que sa véhémence peut parfois lui jouer de mauvais tours : depuis ce week-end, il est accusé d’être transphobe après avoir réagi dans un tweet à un article de la RTBF expliquant qu’il sera désormais possible de changer plusieurs fois de sexe et de prénom. Le footballeur s’est ainsi fendu d’un « Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse » qui est mal passé auprès d’une partie du public.

« Stoemp, pèkèt… et des rawettes ! », 14 juillet, 20h20, la Une.