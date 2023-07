«Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal»: bientôt sorti du trou, Shia LaBeouf?

Il y a quelques années, l’acteur Shia LaBeouf s’était lancé dans une « performance » originale : regarder tous ses films, du plus récent au plus ancien, les uns après les autres, en trois jours, dans un cinéma public new-yorkais, sans s’arrêter, et filmé en direct pour Internet. Un trip égotiste bien dans l’ère des réseaux sociaux. S’il refaisait le coup aujourd’hui, Shia en aurait pour plus de trois jours, mais une chose est certaine, il ne devrait pas ajouter à la liste « Indiana Jones et le Cadran de la destinée », la nouvelle aventure de l’archéologue le plus intrépide de l’histoire de Hollywood, sortie en salle ce 28 juin.

Lui qui campait le fils d’Indy dans le volet précédent, « Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal », et qui aurait pu à une époque prétendre prendre sa succession, n’a pas été le bienvenu dans ce nouvel épisode. Et c’est même plus que ça. Attention, on spoile un peu : on apprend dans cette cinquième aventure d’Indy que son fils, qui avait rejoint l’armée, y est décédé. Enterré pour de bon, Mutt, le fiston !