Que devient Anna Chlumsky, la vedette du film «My girl» avec Macauley Culkin? L'actrice a opéré une réussite tranquille.

Par Jean-Jacques Lecocq Pour Ciné-Télé-Revue

On aime prendre régulièrement des nouvelles de Macauley Culkin, l’ex-enfant star de Hollywood dont la vie n’a pas toujours été simple une fois devenu adulte et les « Maman, j’ai raté l’avion » définitivement derrière lui. Mais dans « My girl », tourné en 1991, la petite vedette, ce n’était pas lui, mais Anna Chlumsky, alors âgée de 11 ans.

La jeune femme de Chicago a suivi une trajectoire beaucoup plus calme ! Après avoir tourné dans « My girl 2 » en 1994, elle s’est dirigée vers le théâtre et la télévision, jouant les guest stars dans de nombreuses séries avant de décrocher un rôle important dans « Veep », celui de la plus proche collaboratrice de l’héroïne, jouée par Julia Louis-Dreyfus. Elle n’a pas raté le train des plateformes en interprétant la journaliste Vivian Kent dans « Inventing Anna », la minisérie Netflix à succès inspirée de l’histoire de l’arnaqueuse Anna Sorokin.

Côté vie privée, Anna a épousé en 2008 son amour de longue date, Shaun So, un ex-agent spécial du contre-espionnage dans l’armée US. Ils ont eu deux filles, Penelope, 10 ans ce 11 juillet, et Clara, 7 ans le 26 juillet.

