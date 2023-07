«Camping Paradis», «Y’a que la vérité qui compte», «Plus belle la vie»: les confessions de Rebecca Hampton

Rebecca Hampton retrouve Laurent Ournac pour cette deuxième participation à la série et dévoile son retour-surprise dans l’émission de Bataille et Fontaine en octobre sur C8.

Non, surtout lorsque c’est Laurent Ournac qui réalise. Je me souviens de la bonne humeur qui régnait. J’ai un souvenir marquant : une nuit, nous sommes partis voir le volcan en éruption. Nous sommes arrivés lorsque le soleil se levait au-dessus des nuages. Un moment incroyable.

Oui, parce qu’on sent qu’en fait, c’est de l’amour pas très bien géré. C’est intéressant à faire vivre, et avec Laurent, on avait la même vision de ce personnage.

Votre propre fille a 10 ans, elle ne va pas se marier demain, mais cette fiction fait-elle écho à votre rôle de maman dans le futur ?

On n’en est pas là. Mais oui, forcément, quand on se retrouve avec une jeune femme face à soi et qu’on joue le rôle de sa maman, on va automatiquement chercher un peu de soi-même, de son univers, et donc un peu de ma fille.

Elle vous a accompagnée ?

Non, elle était à l’école. S’il y a une chose sur laquelle je suis stricte, c’est ça. On ne manque pas l’école parce que sa maman travaille.

C’est votre deuxième participation à « Camping Paradis »…

C’est très différent lorsqu’on joue avec Laurent à la caméra et lorsqu’on joue avec Laurent qui est uniquement comédien. Au début, j’avais tendance à ne pas le regarder comme partenaire. Après, le mécanisme s’est mis en route. C’est très agréable d’être mis en scène par lui. Le fait qu’il soit comédien fait qu’il a la faculté de se mettre à notre place.

Vous n’avez pas envie de mettre en scène aussi ?

Pas du tout. J’ai réalisé un très court métrage d’une minute intitulé « Être soi-même ». Je l’ai fait uniquement parce que j’avais envie de mettre en scène mon meilleur ami. C’était un one shot, je n’ai aucune velléité de ce côté-là, ni d’autrice. Je me sens comédienne et suis très bien là où je suis.

Le retour de « Plus belle la vie » est dans les tuyaux de TF1. Quelle est votre réaction ?

Je suis très contente, c’est une vraie attente du public. Je le constate tous les soirs au théâtre. Je retourne vivre à Marseille, mais c’est prévu depuis de longs mois. S’ils ont besoin que Céline Frémont vienne faire un petit coucou, je répondrai évidemment présent.

L’info vous a surprise ?

Vous savez, je suis en train de tourner pour C8 la reprise de « Y’a que la vérité qui compte », où, il y a 20 ans, j’accompagnais les personnes invitées attendant de découvrir qui les avait conviées, donc rien ne me surprend !

« Camping Paradis », 16 juillet, 20h45, RTL-TVI.