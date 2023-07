«Demain ne meurt jamais»: le film qui révéla Michelle Yeoh, oscarisée pour son rôle dans «Everything Everywhere All at Once»

Elle a pourtant bien failli arrêter le cinéma à la fin des années 80 pour se consacrer à son mariage, mais après cinq ans de pause (et un divorce), elle est de retour sur grand écran et cartonne dans « Police Story 3 », aux côtés de Jackie Chan. De quoi lui permettre d’être repérée par les producteurs de « Demain nous appartient », qui lui proposent le rôle de la James Bond girl de service, mais bien loin des stéréotypes. Le début d’une gloire internationale, qui sera confirmée en 2000 avec le carton mondial de « Tigre et dragon ».

Si ces dernières années, ses films sont passés plutôt inaperçus, elle a fait un come-back incroyable à 60 ans en remportant en avril dernier l’Oscar de la meilleure actrice pour « Everything Everywhere All at Once », ce qui en fait la première comédienne asiatique à détenir la célèbre statuette. Elle en a aussi profité pour livrer un discours féministe contre le jeunisme ambiant à Hollywood : « Ne laissez jamais personne vous dire que vos meilleures années sont derrière vous », a-t-elle scandé. Et elle en est la meilleure preuve.