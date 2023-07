Les comités de quartier d’Uccle introduisent un recours au Conseil d’État contre Infrabel et son nouveau pont à Saint-Job

L’ACQU, l’association de 28 comités de quartier ucclois, soutenue par deux riverains du Comité de Quartier Uccle-Observatoire, a introduit un recours au Conseil d’État contre Infrabel. Le recours vise à obtenir d’abord la suspension et ensuite l’annulation du permis d’urbanisme délivré pour la reconstruction du Pont Carsoel surplombant la gare de Saint-Job.

« Nous reprochons la bétonisation outrancière des interventions d’Infrabel qui ne remet pas en question, au vu des enjeux climatiques et sociétaux, sa manière de construire des gares dans les villes et qui se contente de reproduire le même type d’ouvrage que ceux créés par le passé », indique Dominique Vaes, coordinateur du comité de quartier Uccle-Observatoire. « Ces ouvrages nous semblent totalement anachroniques, et ne font l’objet d’aucune réflexion sur leur intégration dans la typologie d’un quartier. »