Inquiétude à Boussu : il prétend vendre des parfums avant d’agresser sa victime, la police a ouvert une enquête

Le témoignage d’une Boussutoise crée l’inquiétude dans la commune et, plus largement, dans la région. Cette dernière a été agressée par une personne apparemment d’origine italienne (sa plaque de voiture était italienne). Mais ce qui interpelle d’autant plus, c’est que de nombreuses autres femmes ont également expliqué qu’elles avaient eu affaire au même suspect.