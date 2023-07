«Exploiter leurs qualités en variant les approches»

Nos écoles se composent de trois implantations rurales, à dimensions humaines. Elles se situent à Tintange, Sainlez et Fauvillers. Chaque implantation a son identité, en fonction de sa situation géographique, des enfants qu’elle accueille et bien sûr, des enseignants qui la font vivre.

Comme dans toutes écoles fondamentales, nous sommes tenus de suivre le programme officiel… Mais comme dit l’adage « Qui peut le plus, peut le moins ! », alors chaque enseignant a à cœur de pousser les enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes en exploitant leurs qualités, en variant les approches, par le biais des intelligences multiples.

Existe-t-il un projet porté par les professeurs ou les élèves dont vous aimeriez nous parler ?

Attentive à la nature, l’implantation de Tintange part à la (re)découverte de la forêt et de ce qu’elle a de plus beau à nous offrir. Un point d’ancrage pour de nombreux apprentissages. Les implantations de Fauvillers et Sainlez se lancent, quant à elles, dans le projet Génération 0 Watt pour réduire l’impact énergétique de nos écoles. Cette année, les élèves de Sainlez ont déjà reçu le prix de la sobriété.

Quel est votre meilleur souvenir en tant que directrice ?

En fonction depuis cette année seulement, je ne sais pas si on peut déjà parler de souvenirs mais, voir l’équipe adhérer aux projets avec enthousiasme, c’est motivant. Je pense aussi à l’accueil des enfants de Tintange, lorsque je leur ai rendu visite lors de leurs classes de sports, dernièrement. Cela m’a fait chaud au cœur.

Si vous deviez décrire vos élèves en quelques mots, quels seraient-ils ?

Énergiques ! Plus sérieusement, ils sont souvent enjoués et intéressés avec, pour nos grands de 5e et 6e primaires, un esprit critique bien développé.

Si vous deviez recevoir un futur élève dans votre établissement, que lui feriez-vous découvrir en premier ?

La cour de récréation et les copains ! L’école est un milieu de sociabilisation et de vie en collectivité. C’est un enjeu primordial pour l’école.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Si les nouvelles normes de gratuité le permettent, emmener tous nos élèves de 5-6 en classe de neige. C’est une expérience inoubliable !

Le mot de la fin est pour vous !

L’école est un partenariat. Ça ne fonctionne que si l’on a confiance en l’équipe à laquelle on confie ses enfants, avec ses qualités et ses défauts. Pour ma part, j’ai pleinement confiance en l’engagement de l’équipe.