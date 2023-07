Le territoire Mons-La Louvière reconnu officiellement comme une seule métropole wallonne

C’est l’aboutissement d’une revendication importante pour le développement de la Ville de Mons et une première dans la politique wallonne d’aménagement du territoire : Mons et La Louvière ont été reconnues comme pôle métropolitain majeur, sur pied d’égalité avec Liège et Charleroi.

Cette reconnaissance intervient dans le cadre du projet de schéma de développement territorial wallon, qui définit les grandes orientations futures de la Wallonie en termes de développement, d’urbanisme ou de financement d’infrastructures. « C’est donc une avancée majeure qui permettra à notre région, forte de ses 500.000 habitants, de compter à l’échelle wallonne et d’optimiser les sources de financements wallons » souligne la Ville de Mons.