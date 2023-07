Le Musée Juif de Belgique reçoit le permis d’Urbanisme pour la transformation de son bâtiment

Ans Persoons (Vooruit), secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine annonce la délivrance du permis d’urbanisme par Urban.brussels à Beliris pour la rénovation du Musée Juif de Belgique. Le projet propose une transformation complète du bâtiment existant en termes d’organisation des espaces intérieurs et de la scénographie, la conservation de la façade existante et de ses caractéristiques architecturales et historiques et l’ajout d’un belvédère contemporain offrant une nouvelle identité au lieu.

« Avec l’octroi de ce permis d’urbanisme, le Musée Juif de Belgique ne fait pas que renforcer sa présence à Bruxelles, il prépare aussi l’avenir. Grâce à ce projet architectural alliant éléments historiques et contemporains, le quartier du Sablon bénéficiera prochainement d’un nouvel écrin muséal adapté à sa programmation et aux usages modernes afin de transmettre aux Bruxellois et au monde l’histoire et les connaissances des cultures juives d’ici et ailleurs », déclare Ans Persoons.