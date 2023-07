The Weeknd s’offre des churros à Bruxelles: «Il voulait voir la Grand-Place»

L’établissement « Los Churros & Waffle » a eu une belle surprise ce mercredi. En effet, le chanteur the Weeknd s’est déplacé dans la soirée dans ce comptoir situé rue du Marché aux Herbes, à 2 pas de la Grand-Place. Le chanteur était en déplacement à Bruxelles pour deux concerts donnés mardi et mercredi au Stade Roi Baudoin.

« J’étais au stade Roi Baudoin avec mon foodtruck et il est venu me demander s’il pouvait venir manger dans mon magasin au centre-ville. », nous explique Guy Collard, fondateur et gérant de Los Churros et Waffle. « Il trouvait qu’il y avait trop de monde autour du stade et il voulait voir la Grand-Place ». Le chanteur a goûté les churros et une gaufre de la maison avec de la crème fraîche et des fraises certifiées bio. « Il a adoré ! », nous assure Guy.