C’est officiel: le gouvernement bruxellois adopte un cadre plus strict pour les trottinettes

Ce jeudi, l’arrêté relatif à la nouvelle réglementation en matière de cyclopartage passait pour une troisième et dernière lecture au gouvernement bruxellois. Cet arrêté durcit les mesures pour la circulation et le stationnement des trottinettes en libre-service et autres véhicules de cyclopartage en région bruxelloise. Il entrera en vigueur dès cet été. En pratique, le basculement vers le nouveau système de gestion des opérateurs s’effectuera véritablement le 1er janvier 2024 mais certaines mesures seront mises en oeuvre dès maintenant de manière transitoire.

«Les trottinettes partagées ne sont les bienvenues à Bruxelles que si elles ne gênent pas les autres usagers de la route. C’est pourquoi nous avons finalement opté pour une législation plus stricte : moins de trottinettes, moins d’opérateurs, des zones de dépôt obligatoires et des amendes pour mauvais stationnement. Le gouvernement prend ses responsabilités ; c’est maintenant aux opérateurs et aux utilisateurs de jouer pour que ce mode de transport trouve sa juste place dans l’offre de transport à Bruxelles», commente Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité.