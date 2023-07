La commune de Woluwe-Saint-Pierre aide les scouts à transporter le matériel au camp

Depuis le 04 juillet et pendant tout l’été, la commune n’effectuera pas moins de 41 trajets pour acheminer le matériel des sections et troupes de Woluwe-Saint-Pierre vers leurs camps. Le Collège est ravi d’avoir pu mettre en place cette aide de grande ampleur et d’épauler autant de sections.

« Cette aide logistique, rendue possible grâce à nos services communaux, est une façon de soutenir les responsables des mouvements de jeunesses. Merci à ces cheffes et chefs bénévoles qui se dévouent toute l’année et consacrent sans compter leur énergie à l’organisation d’activités pour d’autres jeunes. Sans eux, ces camps ne pourraient tout simplement pas exister ! », souligne l’échevin de la Jeunesse Antoine Bertrand (Ecolo).