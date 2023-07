«Merci de m’avoir tant appris», «Renoncer ne fait pas partie de ton ADN»: Caroline Margeridon et Stéphane Vanhandenhoven rendent hommage à Sophie Davant suite à son départ d’«Affaire conclue»

Sur Instagram, l’animatrice, qui rejoint désormais Europe 1 tout en restant sur France Télévisions, pour le Téléthon notamment mais aussi une toute nouvelle émission , s’est exprimée pour remercier ses fidèles téléspectateurs : « Le cœur serré, j’ai dû choisir, et vous le savez, choisir, c’est renoncer ! Renoncer à l’émission ‘Affaire Conclue’ que j’ai portée avec un immense plaisir, à l’équipe et aux incroyables rencontres avec vous tous a provoqué quelques nuits blanches… »

Sophie Davant a reçu de nombreuses réactions, notamment de la part de son amie et acheteuse de l’émission, Caroline Margeridon : « Renoncer ne fait pas partie de ton ADN mon cœur, tu es juste une femme exceptionnelle et libre. Je suis tellement fière d’être ton amie, je t’aime à la vie à la mort. »

Stéphane Vanhandenhoven, autre acheteur de l’émission, écrit : « Merci de m’avoir tant et tant appris… ces rares échanges mais si précieux. Trop précieux pour que je ne sois pas triste de ton départ. En même temps tellement heureux que tu relèves un nouveau défi. Je sais que tu réussiras. Tu vois, je parviens enfin à te tutoyer. J’espère te recroiser ici, là-bas ou plus loin. Prends le plus grand soin de toi. Avec toute ma reconnaissance, mon respect et mon amitié. »