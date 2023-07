Woluwe-Saint-Pierre a adopté son plan climat

« À Woluwe-Saint-Pierre, il est hors de question de mettre en pause les ambitions climatiques et environnementales ! Que du contraire ! Ce plan Climat de 200 actions engage résolument l’ensemble du Collège et des groupes politiques dans la poursuite de l’accélération de la transition entamée depuis plus de 10 ans. Notre Plan Climat de plus de 200 actions est le fruit d’un travail collaboratif impliquant les habitants, les associations locales, les services de l’administration, ainsi que l’ensemble du Collège de Woluwe-Saint-Pierre et son CPAS. Alors que la Flandre s’obstine et refuse de répondre aux exigences européennes en matière de changement climatique dans le cadre du Plan National Energie-Climat (PNEC), Woluwe-Saint-Pierre se distingue en adoptant un cap clair et des mesures concrètes et ambitieuses », commente Caroline Lhoir (Ecolo), échevine en charge du Climat et de l’Environnement.