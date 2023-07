La Foire du Midi commence le 15 juillet et est prête à relever les défis de son, de sécurité et de propreté

Ce samedi 15 juillet, c’est le retour de la Foire du Midi entre la Porte de Hal et les Arts et Métiers à Bruxelles. Un événement emblématique de l’été bruxellois qui existe depuis 143 ans. Pour cette édition 2023, 130 attractions et stands alimentaires seront présents sur les 1,6km du parcours de la Foire. Contrairement aux autres années, il n’y aura pas de nouvelles attractions. « Il n’y a pas de nouvelles attractions mais il y en a pour tous les goûts. Deux attractions ont par contre été interdites cette année car nous avons eu des soucis par le passé. Il s’agit de Move it et du bateau pirate. Ces attractions ont été interdites pour des problèmes de bruits mais également de place », souligne Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques.

La Foire du Midi est l’une des plus importantes du pays et souvent la préférée des forains. « Pour les forains en général, c’est l’un des moments les plus importants. Et pour les Bruxellois comme moi et ma famille, c’est le plus important. Il y a trois grosses foires en Belgique : Anvers, Liège et Bruxelles. Celle de Bruxelles reste la principale pour la majorité des forains parce qu’on est dans la capitale. Ce sont les vacances. Il fait beau. Et on est près de la Gare du midi, tout est facile d’accès. Et puis c’est un évènement populaire et de tradition. Tout le monde se retrouve, les petits, les grands, les pauvres, les riches… » souligne Patrick De Corte, président de l’Union des forains bruxellois et l’un des visages de cette Foire du Midi.