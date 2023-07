Virginie Efira: «Avant, je ne montrais pas ma fragilité»

Le pitch d’« Adieu les cons » pourrait faire croire à un drame social déprimant : une coiffeuse, Suze Trappet, apprend qu’elle est condamnée par une maladie due à ses bombes aérosols. Avant de quitter cette terre, elle veut retrouver le fils qu’elle a abandonné à la naissance. Pour l’aider, elle compte sur un fonctionnaire qu’elle a interrompu dans sa tentative de suicide et un archiviste aveugle. Mais on est dans l’une des meilleures comédies, certes très noire, d’Albert Dupontel. Une comédie doublée d’un brûlot anarchiste, d’un hommage à « Brazil », de Terry Gilliam (qui fait une apparition), et d’une romance. Oui, oui, tout ça dans le même film, qui s’offre quelques pirouettes visuelles à la Jean-Pierre Jeunet d’« Amélie Poulain ».

« Il y a toujours une part de soi dans un rôle, même toute petite. Je ne vois pas comment un comédien pourrait y échapper. Les cinéastes me voient peut-être comme une grande tarée ! Mais si j’étais comme ces personnages, je serais bonne à enfermer ! Moi, je me sens bien et je suis contente de pouvoir explorer des côtés plus sombres, moins superficiels. Ce que vit Suze n’est pas facile, mais elle a aussi un côté personnage de BD, courageuse, pas pleurnicharde. Ce paradoxe, c’est une chose que je peux insuffler. Il n’y a pas une personne sur terre qui n’est que déprimée, ou malade, ou malhonnête, ou bienveillante. C’est important de montrer cette ambiguïté, dans une époque où l’on est obligé de se caricaturer, d’être pour ou contre sur tous les sujets, sans nuance et sans humour. Un acteur, ce n’est pas grand-chose, c’est juste le témoin de ces contradictions. Et si j’ai une qualité, c’est une bonne capacité d’écoute, un intérêt pour l’autre et sa complexité. »