Dans le cadre des émeutes et tentatives d’émeutes qui ont eu lieu à Bruxelles du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023 pour tenter de (re)copier ce qu’il se passait alors en France, la police a arrêté un peu plus de 200 jeunes, mais un seul a in fine été envoyé en prison après avoir été inculpé du chef d’incitation à la rébellion ! Il s’agit de l’un des snapchateurs bruxellois les plus connus – Darrazi, 27 ans – qui a partagé sur son compte Snapchat où il est suivi par des dizaines de milliers de personnes cette publication qu’on lui avait envoyée et qu’il n’avait donc pas rédigée lui-même : « Venez, on montre aux Français c’est quoi une rébellion ; rendez-vous à 20 h place Anneessens ; émeutes pour le petit Nahel ; on va leur montrer c’est quoi la vie à ces fils de p… » !

