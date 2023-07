«La princesse et le bodyguard»: après les téléfilms de Noël… la folie des téléfilms de princesses

S’il est encore trop tôt pour ressortir le sapin et les guirlandes lumineuses, en attendant le retour des téléfilms de Noël (de plus en plus précoce néanmoins, souvent dès le mois d’octobre), RTL a décidé de miser sur un autre genre : les téléfilms de princesses ! Ces romances à l’eau de rose avec des héroïnes de sang royal qui tentent de mener une vie normale ou des jeunes filles qui pensent avoir rencontré le prince charmant, avant de découvrir que la vie au palais est tout sauf un conte de fées.

Toute cette semaine, l’après-midi, on aura donc droit à ces productions bon marché, qui tentent de surfer sur le succès de « Princesse malgré elle », ce film Disney du début des années 2000, destiné au grand écran, qui avait révélé Anne Hathaway, alors âgée de 19 ans, dans le rôle d’une jeune fille découvrant qu’elle est l’héritière d’un petit royaume en Europe. Une formule qui a depuis été copiée à de nombreuses reprises.