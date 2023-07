Patrick Fiori révèle ce qu’il pense de Nolwenn Leroy et Slimane, les nouveaux coachs de «The Voice Kids» sur TF1

Mon cœur déborde. Je suis heureux d’avoir fait autant de saisons. Je suis surtout fier qu’on me rappelle pour rempiler. Vous savez, dans la vie, rien n’est jamais acquis. J’ai l’impression de recommencer une nouvelle aventure à chaque fois. On se retrouve toujours dans un cœur artistique et humain avec les équipes de production du programme. Chez ces personnes, il y a une envie d’aller plus loin avec des nouvelles règles et des nouveaux décors. En tant que coach, cet entourage est important car il donne envie de revenir.

Ils sont extraordinaires. Je ne savais pas que Jacques Brel avait fait un enfant portant le nom de Slimane et que Nolwenn était une vraie déesse. En revanche, je savais déjà que Kendji avait le cœur aussi grand qu’une planète. J’aime partager cette aventure avec eux, tout comme j’aime regarder des artistes s’exprimer sur scène. Les enfants remettent à chaque fois le compteur à zéro. C’est ce spectacle permanent qui me séduit. Quand on me propose de rempiler pour une saison supplémentaire, je ne peux pas refuser. Cette année, Slimane est d’ailleurs assis dans le fauteuil de Florent Pagny. C’est quand même le siège de cinq victoires !

Suivez-vous la version adulte du programme ?

Oui ! J’ai suivi la dernière saison avec assiduité et je l’ai trouvée fabuleuse. Je me suis réellement éclaté devant ma télé. J’espère que la saison des kids recevra le même accueil de la part des téléspectateurs.

Est-ce parfois difficile de dire non à un enfant ?

Je suis à chaque fois meurtri, et c’est normal, car on considère les talents comme nos propres enfants. On peut dire oui à un enfant, mais on peut aussi dire non à partir du moment où on explique les choses. En tant que coach, c’est important de justifier son choix et de dire pourquoi on ne s’est pas retourné. L’enfant doit repartir avec une explication claire pour lui permettre d’évoluer. Et puis, même si ce n’est pas notre chair et notre sang, il faut toujours se mettre à leur hauteur et adopter un comportement adapté.

Vous n’hésitez pas à rejoindre certains enfants sur scène pour les consoler…

On se doit d’avoir un respect vis-à-vis de ces jeunes chanteurs. Cela dit, on ne se jette pas sur les petits, on ne les touche pas tout de suite. Et puis, comme on est tous parents, ça permet de mieux les apprivoiser. On a tous cette capacité de se dire : « Ce sont nos enfants, mais ce ne sont pas vraiment les nôtres. » On fait donc très attention à ce qu’on dit et ce qu’on fait. Évidemment, on reste naturels et spontanés. C’est ce qui fait le succès de « The Voice » depuis tant d’années, mais cette aventure n’est pas toujours simple.

« The Voice kids », 18 juillet, 21h10, TF1.