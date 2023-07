Philippe Gilbert nous raconte son quotidien sur la moto d’Eurosport: «Il faut se battre pour passer, comme si nous étions sur un vélo...»

On peut déjà recouper quelques infos, deviner ce qui va se passer ensuite. Nous étions une équipe de 12, c’est évidemment un privilège quand on va dans le paddock des bus, en zone mixte, je n’ai pas l’impression d’avoir raté des choses. Parfois, cela ne dépend pas de nous. Dimanche, par exemple, j’ai raté l’interview d’avant-course de Romain Bardet, elle était pourtant importante puisque c’était un peu son étape avec le Puy-de-Dôme. Il était en stress quand il est passé en zone mixte alors que je parlais avec Gaudu et Pinot. Romain m’a dit qu’une minute d’attente, c’était trop pour lui.

Philippe Gilbert n’est donc plus sur le Tour de France où ses commentaires sur la moto d’Eurosport, son travail d’interviewer avant, pendant et après la course ont manifestement été très appréciés par les téléspectateurs. « J’ai terminé ma mission de consultant pour Eurosport, dix jours d’expérience de l’autre côté de la barrière et sur la moto commentateur, c’était une magnifique expérience. Premier constat : les coureurs sont épiés de A à Z. D’abord sur les réseaux sociaux où les fans, l’équipe, la famille, les amis, les coureurs eux-mêmes donnent beaucoup d’informations. Le tri entre tout cela, c’est ma première mission de la journée.

Parfois, nous avons le droit de prendre sa place, mais cela ne dure jamais plus de cinq minutes, cela peut être frustrant. Il faut se battre pour passer, comme si nous étions sur un vélo. Sur les étapes dites à risques, là, on va carrément derrière la dernière voiture des directeurs sportifs et on ne voit donc plus rien. L’autre jour, dans l’étape de Nogaro, j’ai consulté l’application « Google Maps » pour trouver un itinéraire hors course. J’ai guidé mon motard vers le circuit final, nous avons juste eu le temps de repasser devant les coureurs. Là, j’ai proposé un « live » pour montrer le danger des virages sur un circuit, où les courbes sont très différentes qu’ailleurs. J’avais prévenu qu’il y aurait beaucoup de chutes et ce fut malheureusement le cas. Cette idée ne m’avait pas été demandée, je l’ai improvisée et, comme quand j’étais coureur, j’adore cela.