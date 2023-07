«Une planète, deux mondes sauvages»: s’adapter aux changements

Nous découvrons dans ce premier épisode le monde animalier du nord de notre planète – le second se penchera sur l’hémisphère Sud –, dominé par les forces de la nature, mais aussi transformé par l’homme, de l’Arctique aux forêts équatoriales de l’Asie, en passant par l’Amérique du Nord, territoire de tous les extrêmes.

Dans ces régions sauvages, la survie a un prix. Et les animaux déploient des stratégies hors norme pour s’adapter. Ils ne cessent de nous surprendre par leur courage, leur détermination et leur habileté. Pour capter leur comportement, des équipes de tournage, armées de caméras ultra-sophistiquées, sont parties aux quatre coins du monde. Cette aventure exceptionnelle a été ponctuée par de nombreux défis techniques comme humains qui montrent à la fois l’ingéniosité et la pugnacité des documentaristes face aux impondérables, mais aussi, parfois, leur impuissance devant la force indomptable de la nature.