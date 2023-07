Ligne de tramway vers Neder-Over-Heembeek : recours en suspension rejeté

Philippe Close (PS), le bourgmestre de Bruxelles l’a annoncé sur son compte Twitter. Le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension introduite par des riverains contre le projet de construction de la ligne de tram 10 à Neder-Over-Heembeek, au nord de Bruxelles.

Selon le bourgmestre, le Conseil d’État n’a retenu aucun des six moyens avancés pour justifier la suspension du projet. La Haute instance a suivi le rapport de l’Auditeur selon lequel le dossier administratif -dont le rapport d’incidences et l’étude d’impacts et la motivation du permis octroyé- « permettent de comprendre les raisons pour lesquelles le mode de transport ’tram’ et le tracé ont été choisis et pourquoi les alternatives ont été rejetées ». « Ce faisant, l’autorité est restée dans les limites de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire et aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été établie ».