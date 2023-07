Honteux dans le foot provincial | Les installations du FC Casteau et de Soignies vandalisées (PHOTOS): «Une profonde tristesse»

Cher.e.s jeunes,

Cher.e.s membres et sympathisant.e.s,

Depuis plusieurs mois, de nombreux jeunes viennent jouer au football sur notre terrain synthétique malgré le fait que le site soit clôturé.

De nombreuses remarques ont été faites, mais chaque jour, nous constatons que des joueurs contournent la grille (en passant sur le terrain privé du voisin).

Dans un monde idéal, nous aimerions que le site soit ouvert et que chaque jeune puisse jouer au football. Pour l’amour du ballon rond et avec respect pour le club…

Malheureusement, chaque jour nous apporte son lot de mésaventures. Bouteilles et autres déchets « oubliés » sur le terrain, bouteilles en verre cassées et tessons de bouteilles sur l’aire de jeu et aux alentours, mégots de cigarettes, graffitis, etc.

Ce mardi 11 juillet, une nouvelle étape a été franchie puisque la porte de la buvette a été vandalisée.

Heureusement, grâce à la vigilance de sympathisants et de membres du comité, les jeunes ont été rattrapés.

Ils ont avoué être les auteurs de cet acte de vandalisme et ils dédommageront le club puisqu’un arrangement à l’amiable (dont les modalités restent à définir) a été convenu entre le club et les jeunes.

Suite à ces (trop) nombreux désagréments, le FC Casteau rappelle qu’il est FORMELLEMENT interdit de pénétrer sur le site lorsque celui-ci est fermé !

Pourriez-vous partager massivement cette publication afin que le message soit lu et compris par le plus grand nombre ?

Nous sommes désolés pour les jeunes qui jouaient simplement au football en respectant le club, mais nous devons également penser aux affilié.e.s qui méritent de reprendre la saison dans les meilleures conditions.

Amitiés sportives !

Le comité du FC Casteau »

Ce jeudi, c’était au tour du Royal Soignies Sports de faire le même constat, lui aussi victime d’agissements similaires :

« Stop aux dégradations de nos infrastructures », écrit le club. « Dans la continuité de la publication du 𝐅𝐂 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐚𝐮, voici quelques photos reprenant l’étendue des dégâts.

C’est pourquoi, nous devons prendre des mesures drastiques.

En dehors de nos joueurs, nous ne tolérerons plus personne sur nos terrains, sous peine de lourdes s͟a͟n͟c͟t͟i͟o͟n͟s͟.

D’ores et déjà, nous avons demandé le placement d’une barrière rigide et à la Police de faire davantage de passages.