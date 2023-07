Kim et Kourtney Kardashian s’accusent mutuellement d’avoir copié le mariage de l’autre, Andrea Bocelli s’en mêle: «Je suis tellement flatté»

La maman de North lui a répondu : « Je me suis mariée en Italie. Est-ce que je dis que tu m’as copié en te mariant en Italie ? Qui a chanté à mon mariage ? Andrea Bocelli. Qui a chanté au mariage de Kourtney ? Andrea Bocelli ! Tu as volé mon p*tain de pays de mariage et mon chanteur de mariage. Andrea Bocelli est mon chanteur préféré de tous les temps, mais c’est moi qui copie le style de vie ’dolce vita’ de Kourtney ? OK ! »

Cerise sur le gâteau : Andrea Bocelli qui s’en mêle. « Chères Kim et Kourtney, je suis tellement flatté que vous aimiez toutes les deux ma voix et je serai toujours heureux de chanter pour vous. Mais sachez qu’il y a un artiste plus jeune et bien plus serviable, Matteo Bocelli, que votre mère Kris Jenner connaît très bien. À bientôt en Toscane ! » Son message va-t-il apaiser les choses ?