Festival de Dour : près de 10.000€ d’amendes pour possession de drogue en une journée

Au niveau des contrôles, voici les résultats du dispositif routier durant la soirée de ce mercredi. 185 véhicules et 205 personnes ont été contrôlés. 15 étaient sous influence (8 sous stupéfiants et 7 avaient bu de l’alcool). 13 personnes ont perdu leur permis de conduire pour 15 jours, 3 véhicules ont été immobilisés. En tout, la police a délivré 24 p.-v. de roulage. La police a également dressé 23 p.-v. judiciaires.

Lutte contre stupéfiants

Au niveau des stupéfiants, la police a mis en place un dispositif afin de lutter contre. C’est pourquoi les policiers ont mené durant toute la journée des fouilles, des analyses, etc.

La police s’attend à une multiplication des appels pour tapage nocturne. - Photo News

Ils ont dressé 43 p.-v. de détention de stupéfiants et ont mené 43 transactions électroniques pour un total de 9.725€. La police a découvert 327g de marijuana et 58g de cannabis résine, 20g de cocaïne, 4g de MDMA, 6g d’amphétamines, 28g de kétamine et 4g de champignons ainsi que 60 pilules d’ecstasy et 36 de pilules 2CB.

La police a effectué quelques interventions sans gravité : des vols au camping et un vol de téléphone à l’arraché. La police a reçu une vingtaine d’appels pour nuisances sonores (Eugies, Frameries, Flénu, Cuesmes).

En cette première journée, 308 personnes ont été prises en charge par la Croix-Rouge. 9 d’entre elles ont été évacuées sans grande gravité (suspicions de fractures, etc.).