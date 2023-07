Des coups de feu tirés dans le quartier de la gare de Mons : une personne interpellée

Lire aussi Conducteur fou à Mons: «Saïd n’a pas de souvenir de ce qui s’est passé», clame son avocat

Le parquet enquête

C’est le parquet qui devra à présent remettre tous les éléments dans l’ordre. « On est dans une séquence très embrouillée et qui devra être reconstituée », confirme Vincent Macq, procureur du Roi de Mons. « Les faits débutent sur la place Léopold et semblent mettre en scène les occupants d’une camionnette et une tierce personne. Les occupants du véhicule sont rapidement rejoints par d’autres personnes. Cet épisode est suivi d’une poursuite de la personne seule. »