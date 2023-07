La première phase des travaux de reconstruction de Bozar se termine

La première phase des travaux de reconstruction du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles se termine. Victime d’un incendie en janvier 2021, le Palais des Beaux-Arts est depuis le sujet d’importants travaux de reconstruction notamment dans la salle de concert Henry Le Bœuf. sudinfo Cet incendie du 18 janvier 2021 a endommagé les toitures, des salles d’exposition et la salle Henry Le Bœuf. La première phase des travaux, concernant la réparation des toitures et salles d’exposition, touche aujourd’hui à sa fin. Le chantier de la salle Henry Le Bœuf a commencé cet été.

Hadja Lahbib (MR), ministre des Institutions culturelles fédérales, déclare : « Je me réjouis de l’achèvement de la première phase des travaux […]. Nous nous devons de prendre soin de ce haut-lieu de culture et des arts et de veiller à son bon fonctionnement et permettre son plein déploiement. » Hadja Lahbib et Mathieu Michel. - sudinfo

Les toits, toitures en verres ainsi que les parquets des salles d’exposition ont été réparés et reconstruits à l’identique en suivant les plans de l’architecte Victor Horta. Des modifications ont toutefois été réalisées suite à de nouvelles normes et technologies modernes. De nouveaux groupes de ventilation et de nouvelles portes améliorant la circulation de l’air ont été installés.

« Nous avons fait de la rénovation de ce patrimoine une priorité. […] Vouloir améliorer les conditions dans lesquelles on partage la culture et des émotions est la meilleure façon de faire progresser l’humanité. Au-delà d’un chantier, au-delà d’un feu dont on répare les dégâts, c’est la société dans l’ensemble qu’on soutient avec Bozar et avec ce chantier. », souligne Mathieu Michel (MR), secrétaire d’Etat chargé de la Régie des Bâtiments Les travaux continuent désormais avec la deuxième phase, axée sur la salle de concert Henry Le Bœuf. Cette salle n’a pas été touchée par les flammes mais a subi des dégâts d’eau importants dus aux efforts des pompiers venus éteindre l’incendie. Elle avait pu être remise en service 100 jours à peine après l’incendie car elle ne présentait pas de danger pour le public et était encore opérationnelle. Les travaux ont donc été reportés à juillet 2023. « La période choisie par les Palais des Beaux-Arts, une période de fermeture estivale, permet de faire des travaux sans trop d’impact sur la programmation de Bozar. » nous explique Hadja Lahbib. « C’est aussi l’occasion de mettre en œuvre cette phase cruciale de rénovation de la salle Henry le Bœuf. » En effet, l’éclairage du podium ainsi que l’orgue seront changés et améliorés. 9,3 millions Les travaux de réparation des toitures et salles d’exposition ont coûté environ 9,3 millions d’euros TVAC (dont 90 % ont été pris en charge par les assureurs). Les travaux de la salle Henry Le Bœuf ont coûté quant à eux environ 1,5 million d’euros TVAC.