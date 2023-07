Tuile pour Anderlecht : le gardien allemand Noah Atubolu prolonge à Fribourg et ne rejoindra pas le club bruxellois !

Alors que certaines sources nous indiquaient une issue favorable dans le dossier Noah Atubolu, le gardien de 21 ans a prolongé son bail à Fribourg ce jeudi. De quoi fortement l’éloigner du Sporting, l’international espoir allemand aura bel et bien sa chance en tant que numéro un dans son club formateur suite au départ de Mark Flekken à Brentford.

Une mauvaise nouvelle pour Jesper Fredberg qui tient d’autres profils à l’œil. Pas d’Atubolu et donc des chances de plus en plus grandes de voir Van Crombrugge – toujours dans le viseur de Genk – ou Coosemans entre les perches à l’Union. Les deux gardiens auront du temps de jeu ce vendredi lors d’un match de préparation contre le Sparta Prague concluant le stage autrichien (coup d’envoi 16h, 3x45 minutes). Samedi, les Anderlechtois rentrent en Belgique.

G.R.