Pris avec de la drogue à Dour ? En 20 minutes, votre sort est réglé !

Sur le site du festival de Dour, le « village policier » se situe à la Wasstraat. C’est un clin d’œil. Quand un festivalier est amené là, il passe, comme dans un car-wash, par toutes les étapes : identification, audition, fouille… et si nécessaire passage à la caisse au terminal bancontact, prise de photo et empreintes digitales, cachot éventuellement. Tout sur place ! Dans l’un des conteneurs, la police technique et scientifique de Mons a même installé un labo avec balances de précision, produits chimiques et de contraste, permettant d’identifier une vingtaine de produits différents et de quantifier les substances suspectes saisies.

« C’est important car cela déterminera si l’on peut appliquer la perception immédiate ou si l’on doit alerter le parquet car les quantités sont trop importantes », précise le commissaire Philippe Grumiau, de la PJF de Mons. Tant que le festivalier ne dépasse pas les 50 grammes de cannabis, les 10 grammes de cocaïne, les 20 pilules d’ecstasy (pour ne citer que ces exemples), il le paiera cher mais s’en sortira sans citation devant le tribunal et sans mention dans son casier judiciaire. Le montant de l’amende ira de 75 à 300 €, et même jusqu’à 750 € s’il détient plusieurs types de stup. « Il faut entre 20 et 40 minutes entre l’interpellation du festivalier et le paiement de la perception », précise M. Grumiau, pas peu fier de l’efficacité et de la rapidité du système.