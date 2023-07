Emi, 44 ans, de Tubize, affronte le parcours de «Ninja Warrior»: «Je ne me suis pas préparé, je suis un sportif né»

On regardait l’émission ensemble, et un jour, je lui ai dit que je participerai à Ninja Warrior. Elle s’est un peu foutue de moi. J’ai postulé plusieurs fois, j’ai toujours cru à ma participation. Quand j’ai annoncé la bonne nouvelle à ma fille, elle ne me croyait pas.

Votre fille aimerait-elle aussi participer à l’émission ?

Elle m’a dit que oui. Je ne savais pas que c’était une compétitrice. Bon, elle ressemble quand même à son papa. Elle adore les défis, les challenges. Quand elle aura 18 ans, elle s’inscrira et fera tout pour me dépasser. La maman de ma fille est décédée quand elle n’avait que 18 mois, je m’en suis occupé tout seul, c’est pour ça qu’on est très fusionnels.

Vous êtes un fidèle téléspectateur de l’émission ?

Ah oui oui, ça fait des années que je regarde. J’ai toujours été un adepte de Ninja Warrior. Je faisais même des parcours chez moi, avant de connaître l’émission.

Comment vous êtes-vous préparé ?

Honnêtement, je ne me suis pas préparé du tout. Je suis un sportif né, j’ai fait pas mal de compétitions, que j’ai parfois remportées. Ceci dit, Ninja Warrior, ce n’est pas mon sport en soit. Quand j’ai appris que j’étais sélectionné, j’ai fait de l’escalade, deux fois, à Nivelles. La seule chose que je regrette, c’est que je n’ai pas pu m’échauffer correctement, c’était à l’arrache. J’aurais aimé faire un test avant, sur une réplique du parcours.

Le fait d’être confronté à des personnes plus jeunes ne vous faisait pas peur ?

Sans prétention, je pouvais les prendre sans aucun problème. Encore une fois, si j’avais été préparé. On ne m’a prévenu que deux bonnes semaines avant le tournage. Si j’avais su quelques mois avant, je me serais davantage entraîné. Je vais me réinscrire pour la saison prochaine, et j’aime autant vous dire que ça va barder.

Vous vous voyez participer à d’autres jeux télévisés ?

J’aimerais bien. Maintenant que j’ai goûté à Ninja Warrior, j’aimerais montrer mes exploits sportifs. Pourquoi pas Koh-Lanta ? Je pense que c’est vraiment pour moi.

« Ninja Warrior », chaque vendredi à 21h10 sur TF1.