Saliha Raiss, 1ère échevine voilée en région bruxelloise : « Aucun élu n’est neutre »

L’échevin Jef Van Damme (Vooruit) ne s’attendait sans doute pas à un tel tollé en annonçant sa démission pour devenir fonctionnaire dirigeant à la Commission communautaire flamande. Son parti Vooruit a annoncé le nom de sa remplaçante : Saliha Raiss, actuelle conseillère communale. Elle deviendra échevine à la fin du mois d’août. Saliha Raiss sera la première échevine en région bruxelloise à porter le voile. C’est aussi le cas d’une échevine à Gand (Hafsa El-Bazioui), et à d’autres échelons politiques puisque le parlement bruxellois compte et a déjà compté des députées voilées avec Farida Tahar (Ecolo) et Mahinur Ozdemir (ex-cdH).

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a réagi suite à cette nomination en remettant sur la table le débat de la neutralité de l’État. « Occuper une fonction d’autorité comme celle d’échevin n’est pas compatible avec le port d’un signe convictionnel ostentatoire. La seule obéissance d’un membre de l’exécutif doit être à la constitution et aux lois. Le MR prône la méritocratie, qu’elle rencontre peut-être, mais aussi la neutralité de l’État pour ses fonctionnaires et ses agents d’autorité. » On rappellera quand même que dans un premier temps, le MR local n’avait absolument pas relevé de problème : « Il n’y a rien qui interdit un mandataire public de porter un signe religieux. Un mandataire politique n’a pas le même droit de réserve dans son attitude qu’un fonctionnaire par rapport à la neutralité de l’état. »