«Full Circle»: que vaut cette mini-série réalisée par Steven Soderbergh avec, entre autres, Claire Danes et Dennis Quaid? Ce thriller sur fond de différences sociales et raciales conduit sans arrêt sur des pistes inattendues. C’est tout ce qu’on demande à une fiction ! Quand le crime et la vengeance rapprochent des gens de mondes totalement différents. - Stream on max

Par Jean-Philippe Darquenne Pour Ciné-Télé-Revue

« Sexe, mensonges et vidéo », « Erin Brockovich : Seule contre tous », « Traffic », la franchise « Ocean’s » et les trois « Magic Mike » : tous ces films et bien d’autres ont été réalisés par l’immense Steven Soderbergh, qui n’est pas venu au petit écran avant 2014 et la série « The Knick ». Laquelle a été aussi acclamée que ce qu’il a pu faire avant elle. Ce jeudi 13 juillet, le service de streaming américain Max a dégoupillé les deux premiers épisodes d’une mini-série en six volets qu’il a aussi mise en scène. Une nouveauté qui ne passe donc pas inaperçue outre-Atlantique et a immédiatement conquis des millions de gens, parmi lesquels la grande majorité des critiques !

Cette fiction s’intitule « Full Circle » (littéralement « Cercle fermé ») et a été créée et écrite par Ed Solomon, qui a déjà œuvré pour « Men in Black » et « Insaisissables » (« Now You See Me »). Quand elle débute, on assiste à l’assassinat d’un mafieux du Queens. Puis le focus se fait sur sa sœur Savitri Mahabir, incarnée par CCH Pounder, qui, souvenez-vous, a été révélée en 1987 par « Bagdad Café », film-culte qui l’a faite entrer, ensuite, dans des séries aussi « hot » que « Urgences » ou « The Shield ». Ici, elle est une femme qui n’a pas froid aux yeux et comprend qu’une malédiction gangrène sa famille depuis la mort de son mari, survenue des années auparavant. Mais elle compte bien mettre un terme à ce cycle infernal, et refermer un cercle symbolique que l’on voit formé, à l’extérieur, par des traînées de craie et, sur son bureau, par des grains de riz sur une feuille de papier. Pour ce faire, elle fait appel, dans sa Guyane natale, à son neveu Aked (Jharrel Jerome) et ses amis Xavier (Sheyi Cole) et Louis (Gerald Jones), des ados désœuvrés qui ont juste envie d’aller aux États-Unis. Natalia, sœur de Louis et fiancée d’Aked, vit déjà à New York et travaille comme masseuse pour Tatie Mahabir. Une fois sur le sol américain, Xavier et Louis se voient contraints d’accepter une mission qui va leur rapporter des dizaines de milliers de dollars et la fameuse Carte Verte de résident permanent.

Mais de quel petit boulot parle-t-on exactement ? Du kidnapping du jeune Jared (Ethan Stoddard), fils des très aisés Sam (Claire Danes) et Derek (Timothy Olyphant), qui vivent à Manhattan, ne prennent jamais le métro et ne connaissent les Mahabir ni d’Eve ni d’Adam. Mais, sans trop en dévoiler, on peut écrire que ce kidnapping relève avant tout de la vengeance… « Un garçon pour un garçon », entend-on à un moment. Mystère. Sam est la fille d’un chef célébrissime et richissime, Jeff, campé par… Dennis Quaid. Quand l’enlèvement a lieu, ce dernier accepte d’apporter aux ravisseurs plus de trois cent mille dollars. Ce qu’il fait, même s’il sait alors, comme Sam et Derek, que ce n’est par Jared qui a été enlevé, mais un autre garçon, qui portait le même sweat-shirt rouge que lui et roulait à vélo comme lui. Ça se complique, pensez-vous ? Attendez de voir la suite car elle est de plus en plus complexe et pleine de sous-histoires reliées entre elles. À commencer par celle de Harmony, une investigatrice du service postal incarnée par Zazie Beetz, qui ne fait pas de la figuration dans cette trame où la touche « Soderbergh » est tangible d’un bout à l’autre.

On sait que l’homme aime filmer avec un minimum d’artifices, de manière brute et nue. Ici, c’est particulièrement le cas dans les scènes chaotiques se passant chez Sam et Derek, frappés au dernier degré par le stress et l’anxiété. Cela étant, Timothy Olyphant compose un père plutôt calme face à l’adversité, alors que Claire Danes replonge allègrement dans cette hystérie devenue sa marque de fabrique depuis « Homeland ». Soderbergh aurait dû lui demander, pour changer, de baisser le volume, ce qu’elle ne fait pas, hélas. Elle mérite beaucoup mieux qu’être une caricature. Mais sans doute parce qu’elle a déjà trop joué cette partition-là, ici, franchement, elle est quasiment insupportable.

Heureusement, « Full Circle » ne repose absolument pas sur son personnage, et a pour principaux atouts des pistes et des ressorts insoupçonnés. En d’autres termes, cette mini-série intrigue dès le départ et continue à le faire ensuite, mettant à jour des réalités aussi sensibles que le racisme, les communautés locales, le capitalisme, la responsabilité des aînés et les secrets de bien des couples.

Logiquement, cette mini-série d’un niveau supérieur arrivera prochainement, en Belgique, sur Be TV.