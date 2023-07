«Bird Box Barcelona»: c’est quoi cette version espagnole d’un des films les plus vus sur Netflix? C’est l’un des premiers films à avoir cartonné sur Netflix. En 2018, alors que la plateforme commençait à exploser grâce aux séries, « Bird Box » était apparu comme un ovni. Cinq ans plus tard, le phénomène est de retour, sous une forme particulière. Netflix

Par Martin Rousseau Pour Ciné-Télé-Revue

Une femme et deux enfants, les yeux bandés, à bord d’une barque : voilà une image qu’on garde en mémoire. Porté par Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Sarah Paulson et John Malkovich, le film « Bird Box » reste l’un des plus grands succès de l’histoire de Netflix. Dans ce thriller post-apocalyptique, Malorie Hayes, une femme enceinte de jumeaux, assiste à plusieurs suicides surnaturels à sa sortie de l’hôpital. Les bulletins d’information évoquent alors une vague mortelle qui se propage dans toute l’Europe et s’apprête à traverser l’Atlantique. Alors qu’elle tente à tout prix d’échapper au massacre, Malorie voit sa sœur mourir sous ses yeux. Elle se réfugie ensuite dans une maison en compagnie d’une dizaine de survivants. Si l’un d’eux a le malheur de sortir de l’habitation les yeux ouverts, il meurt. Cinq ans plus tard, Malorie est l’une des seules à ne pas avoir cédé à la tentation. Elle décide finalement d’embarquer ses deux enfants, qu’elle a simplement nommés « Garçon » et « Fille », dans un voyage périlleux, les yeux bandés, en direction d’un refuge en pleine forêt. Aussi haletante qu’effrayante, cette intrigue avait captivé les abonnés de Netflix du monde entier il y a cinq ans. Lors de ses vingt-huit premiers jours de diffusion, le film avait été visionné plus de 80 millions de fois. De quoi pousser la plateforme à travailler sur une suite… qui aura mis du temps à se développer. Mais après moult tentatives, ça y est, « Bird Box » tient enfin son second volet. En réalité, il s’agit d’un préquel, puisque l’action se déroule quelques heures avant les événements du long métrage initial. Disponible dès ce 14 juillet sur Netflix, « Bird Box : Barcelona » se situe, comme son nom l’indique, à Barcelone, où une force mystérieuse décime la population mondiale. Ce sont les prémices de l’intrigue du premier film, qui, pour rappel, se déroulait peu après cette vague de suicides inexpliqués en Europe.

On suit ici les aventures de nouveaux personnages évoluant dans la capitale catalane. A commencer par Sebastián (Mario Casas, la star de la série « Innocent », sur Netflix), accompagné de sa jeune fille, Anna. Il y a aussi Claire (Georgina Campbell), Octavio (Diego Calva, la révélation du film « Babylon ») et bien d’autres rescapés prêts à former une alliance pour fuir la ville. A nouveau, ces protagonistes sont contraints de se bander les yeux pour survivre au sein de cet univers hostile.

Un vrai film catastrophe En comparaison avec le premier volet, le côté post-apocalyptique est ici renforcé grâce à ces images de ville à la fois détruite et déserte. De quoi donner à cette production espagnole une allure assez spectaculaire. Il faut dire que les frères Alex et David Pastor, les réalisateurs de « Bird Box : Barcelona », excellent dans le domaine de l’anticipation. Ils nous l’avaient déjà prouvé avec « Incorporated », série de science-fiction diffusée sur RTL-TVI en 2017 et coproduite par Matt Damon et Ben Affleck.

« Bird Box : Barcelona», disponible sur Netflix.