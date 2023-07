«L’été où je suis devenue jolie»: que nous réserve la saison 2 de la série de Prime Video?

Ah, les amours de vacances ! Aussi imprévisibles qu’éphémères. Pour Belly, ces romances estivales n’amènent que des complications. Depuis son dernier été, la jeune lycéenne est au cœur d’un triangle amoureux. Alors que Conrad et Jeremiah se battent pour elle, l’adolescente appréhende son retour à Cousins Beach. D’autant plus que l’avenir de la maison de Susannah est menacé. La deuxième saison de « L’été où je suis devenue jolie » s’annonce encore plus palpitante que la première.

Cette série romantique pour ados est tirée de la trilogie littéraire de l’auteure américaine Jenny Han, également connue pour sa collection « Les amours de Lara Jean », dont les deux premiers tomes, « A tous les garçons que j’ai aimés » et « P.S. Je t’aime toujours », ont été adaptés en films par Netflix.