Mercato : Van Crombrugge quitte Anderlecht et va être transféré à Genk

Genk et Anderlecht sont parvenus à trouver un accord au sujet du transfert de Hendrik Van Crombrugge, énoncent nos confrères de HLN. Il s’agit d’un transfert définitif. Il signera à Genk un contrat portant sur 3 saisons avec une option pour une année supplémentaire.

Les négociations entre Genk et Anderlecht au sujet de ce dossier traînaient depuis un certain temps. Le club limbourgeois était à la recherche d’un gardien expérimenté, non seulement parce que les tours préliminaires de la Ligue des champions approchent à grands pas mais surtout parce que Maarten Vandevoordt reviendra plus tard que prévu au Racing en raison du championnat d’Europe U21. Voilà d’ailleurs un sacré concurrent pour ce dernier.